عراقجي: قضية المقاومة أساسية في السياسة الخارجية الإيرانية

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعم بلاده لمحور المقاومة والشعب الفلسطيني.

وقال عراقجي في تصريح للصحفيين اليوم خلال زيارته مرقد وزير الخارجية الإيراني السابق الشهيد حسين أمير عبد اللهيان: إن قضية المقاومة كانت وستظل إحدى أسس السياسة الخارجية الإيرانية، وعلاقة طهران بمحور المقاومة أساسية.

ولفت عراقجي إلى أولوية تحقيق المصالح الوطنية وعزة وقوة إيران، مؤكداً أنه سيتم التحرك والتنسيق معاً على المستوى الدبلوماسي والميداني لتحقيق الأمن والقوة للبلاد.

وحول خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي قال عراقجي: “سنتابع المفاوضات المتعلقة برفع العقوبات بحيث تتم بطريقة مرضية”، مضيفاً: “لسنا مستعجلين في مفاوضات الاتفاق النووي ولن يكون هناك تأخير، بل سنقوم بإجراء مشاورات بين كل الأطراف”.

وخلال حوار تلفزيوني الليلة الماضية وصف عراقجي، روسيا والصين بأنهما صديقان وثيقان لإيران والتعاون معهما إستراتيجي.

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