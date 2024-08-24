الدفاعات الروسية تسقط سبع مسيرات أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم أن القوات الروسية دمرت 7 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج خلال الليلة الماضية.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن الدفاعات الجوية المناوبة أسقطت 5 مسيرات معادية في أراضي فورونيج، ومسيرة واحدة في كل من بيلغورود وبريانسك.

وأفاد حاكم مقاطعة فورونيج ألكسندر غوسيف عبر التلغرام بنشوب حريق نتيجة سقوط حطام مسيرة، ما أدى إلى انفجار أجسام متفجرة وإصابة سيدتين إحداهما حالتها خطرة.

ولفت حاكم المقاطعة إلى أنه تم إجلاء نحو 200 شخص من المنطقة المحيطة بموقع الانفجارات.

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