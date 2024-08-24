تنظيم 23 ضبطاً تموينياً في درعا خلال الأسبوع الماضي

درعا-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا خلال الأسبوع الماضي 23 ضبطاً تموينياً بحق وسائل نقل الركاب ومحطتي محروقات ومعتمد غاز وفعاليات تجارية مخالفة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط توزعت على ثلاث وسائل نقل ركاب “سرافيس”على خطي الصنمين زمرين وإزرع بصر الحرير بمخالفة التلاعب بمنظومة التتبع “جي بي إس” بقصد الإتجار بمخصصاتها من المحروقات، وعدم الإعلان عن بدل أجور نقل الركاب، إضافة إلى محطتي محروقات جاسم والمسيفرة الحديثة بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد.

وأضاف الصياصنة: إن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبطاً بحق معتمد لتوزيع الغاز المنزلي في منطقة الشرايع بمخالفة عدم الإعلان عن بدل أجور تبديل أسطوانة الغاز و17 ضبطاً بحق فعاليات تجارية مختلفة بمخالفات تتعلق بعدم إبراز فواتير شراء وفواتير غير نظامية، وعدم وجود سجل تجاري.

قاسم المقداد

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