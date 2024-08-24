بيونغ يانغ: سنعزز قوتنا الاستراتيجية لمواجهة جميع أنواع التحديات الأمنية

بيونغ يانغ-سانا

أعربت كوريا الديمقراطية الشعبية عن قلقها الشديد من الخطة الاستراتيجية النووية المعدلة التي أقرها الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن وزارة الخارجية الكورية الديمقراطية قولها: “ستعزز جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كما كانت دائماً قوتها الاستراتيجية بكل الطرق لمواجهة جميع أنواع التحديات الأمنية التي قد تنجم عن إعادة ضبط الوضع النووي الخطير للولايات المتحدة والتغلب عليها والتصدي لأي نوع من التهديدات النووية بكل حزم.

ولفتت الوزارة إلى أنه “بغض النظر عن مدى تضخيم الولايات المتحدة للخطر النووي من الدول الأخرى، فإن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستمضي قدماً في بناء قوة نووية كافية وموثوقة بما يكفي للدفاع بقوة عن سيادة البلاد ومصالحها الأمنية في إطار جدولها الزمني المحدد.

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