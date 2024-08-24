القدس المحتلة-سانا
أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:
المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”
المزيد من الصور والفيديوهات على قناة التلغرام
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة “الياسين 105” ناقلة جند للعدو الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
– وزارة الصحة الفلسطينية: 28 شهيداً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم.
– 12 شهيداً وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خان يونس والنصيرات
– وسائل إعلام فلسطينية: عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.