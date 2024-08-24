القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة “الياسين 105” ناقلة جند للعدو الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

– وزارة الصحة الفلسطينية: 28 شهيداً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم.

– 12 شهيداً وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خان يونس والنصيرات

– وسائل إعلام فلسطينية: عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.