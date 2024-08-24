24 آب 2017- لاعب منتخب سورية مجد الدين غزال يحرز فضية الوثب العالي ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى

دمشق-سانا

1516 – وقوع “عركة مرج دابق” بين المماليك والعثمانيين.

1821 – الإعلان عن استقلال المكسيك.

1912 – ألاسكا تنضم للولايات المتحدة الأمريكية.

1922 – الفلسطينيون يرفضون الانتداب البريطاني على فلسطين، وذلك في “مؤتمر نابلس”.

1954 – رئيس البرازيل غيتوليو فارغاس يستقيل من منصبه وينتحر.

1989 – الموسيقار ياني يصدر ألبومه الخامس والذي احتوى على ثماني مقطوعات.

1991ـ ميخائيل غورباتشوف يستقيل من رئاسة الحزب الشيوعي السوفييتي.

1995 – طرح ويندوز 95 في الأسواق.

2017- لاعب منتخب سورية مجد الدين غزال يحرز فضية الوثب العالي ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

2019- افتتاح أول خط قطار يعمل بالطاقة الشمسية فى العالم وذلك في مدينة هامبشاير البريطانية.

2023- اللاعب كارستن وارهولم يحطم الرقم القياسى المسجل باسمه عام 2022 ويفوز بلقبه الثالث في بطولة العالم في سباق الـ 400 متر حواجز ضمن منافسات البطولة العالمية لألعاب القوى.

من مواليد هذا اليوم

1865 – الملك فرديناند الأول، ملك رومانيا.

1899- ألبير كلود، عالم بلجيكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1974.

1929 – ياسر عرفات، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1994.

من وفيات هذا اليوم

1832 – سادي كارنو، عالم فيزياء ومهندس عسكري فرنسي.

1954 – غيتوليو فارغاس، رئيس البرازيل.

2003ـ ويلفريد ثيسيغر، رحالة بريطاني.

2022- المايسترو السوري حسام الدين بريمو.

أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في أوكرانيا.

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