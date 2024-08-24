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12 شهيداً وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خان يونس والنصيرات

2024-08-24

القدس المحتلة-سانا

استشهد 12 فلسطينياً، وأصيب آخرون فجر اليوم، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي أحياء مختلفة من مدينة خان يونس وشمال مخيم النصيرات.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 9 فلسطينيين بينهم طفلان وامرأة، وإصابة 15 آخرين على الأقل جراء قصف الاحتلال منزلاً في شارع المدرسة بحي الأمل غرب خان يونس، بينما أصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي في محيط شارع السلام في جورة اللوت، ومحيط منطقة التحلية جنوب وشرق المدينة.

كما استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلاً في أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط غزة.

وكان استشهد 4 فلسطينيين مساء أمس إثر قصف الاحتلال تجمعات سكنية شمال قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 40265 والجرحى إلى 93144 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات والشوارع، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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