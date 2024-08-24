المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة “كريات شمونة” و”ثكنة يفتاح”

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية استهداف العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة “كريات شمونة” و”ثكنة يفتاح” بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌والشريفة، ورداً ‏على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف ‏المدنيين، استهدف مقاتلو ‏المقاومة وعلى دفعات ‏مستعمرة كريات شمونة بصليات من صواريخ الكاتيوشا”.

وفي بيان ثان أعلنت المقاومة أيضاً استهداف العدو الإسرائيلي في “ثكنة يفتاح” بصليات من صواريخ الكاتيوشا.‏

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