المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة “كريات شمونة” و”ثكنة يفتاح”

بيروت-سانا
أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية استهداف العدو الإسرائيلي في مستعمرة “كريات شمونة” و”ثكنة يفتاح” بصليات من صواريخ الكاتيوشا.
وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، استهدف مقاتلو المقاومة وعلى دفعات مستعمرة كريات شمونة بصليات من صواريخ الكاتيوشا”.
وفي بيان ثان أعلنت المقاومة أيضاً استهداف العدو الإسرائيلي في “ثكنة يفتاح” بصليات من صواريخ الكاتيوشا.
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