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باريس سان جيرمان يفوز على مونبيلييه بسداسية في الدوري الفرنسي

2024-08-23

باريس-سانا

فاز فريق باريس سان جيرمان على مونبيلييه بستة أهداف من دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم في افتتاح منافسات الجولة الثانية بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل أهداف فريق باريس سان جيرمان كل من اللاعبين باركولا هدفين وماركو أسينسيو وأشرف حكيمي وزاير إيمري ولي كانغ في الدقائق 4 و24 و53 و58 و60 و82 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب فرق الدوري الفرنسي محققاً العلامة الكاملة، بينما يقبع مونبيلييه في المركز الحادي عشر بنقطة واحدة.

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