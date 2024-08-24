الإسباني كارينيو يبلغ نصف نهائي بطولة وينستون سالم للتنس

واشنطن-سانا

تأهل الإسباني بابلو كارينيو إلى الدور نصف النهائي من بطولة وينستون سالم للتنس الأمريكية عقب فوزه اليوم على الأمريكي ليرنر تين.

وفاز كارينيو على تين في ربع النهائي بمجموعتين من دون رد بنتيجة 6-4 و6-2 في مباراة دامت ساعة و25 دقيقة.

وسيواجه كارينيو في الدور نصف النهائي الأمريكي أليكس ميكلسن الذي فاز بدوره على مواطنه كريستوفر يوبانكس بمجموعتين لواحدة وبنتيجة 7-5 و6-7 و7-6 في حين يجمع لقاء نصف النهائي الآخر بين الإيطالي لورينزو سونيغو والبلجيكي ديفيد غوفين.

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