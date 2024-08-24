البرازيلية حداد مايا إلى نصف نهائي بطولة كليفلاند للتنس

واشنطن-سانا

تأهلت البرازيلية بياتريس حداد مايا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كليفلاند للتنس إثر فوزها على الفرنسية كلارا بوريل.

وحققت حداد مايا الفوز على بوريل بمجموعتين من دون رد بنتيجة 6- 2 و6-2 في مباراة استغرقت ساعة و15 دقيقة.

وستواجه حداد مايا في نصف النهائي التشيكية كاترينا سينياكوفا التي أطاحت في ربع النهائي بالأمريكية بيتون ستيرنز بمجموعتين لواحدة بنتيجة 1-6 و6-3 و6-4 في لقاء استغرق 125 دقيقة، بينما تخوض مباراة نصف النهائي الأخرى الأمريكية مكارتني كيسلر والروسية أناستازيا بوتابوفا.

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