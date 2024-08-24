14 شهيداً جراء قصف الاحتلال مناطق بقطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طيران العدو منطقتي الحاووز وقيزان أبو رشوان في خان يونس، فيما استشهد شابان وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال منازل وسط رفح جنوب القطاع.

وفي شمال القطاع قصف طيران الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في بلدة بيت لاهيا ما أدى لاستشهاد 5 منهم وإصابة آخرين، كما استشهد شاب وأصيب آخرون جراء قصف طيران العدو مجموعة من الفلسطينيين غرب النصيرات وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 40265 شهيداً، و93144 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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