المقاومة اللبنانية تستهدف بصليات صاروخية مقر قيادة عسكرية للعدو الإسرائيلي ومرابض مدفعيته شمال فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بصليات صاروخية مقر قيادة الفيلق الشمالي للعدو الإسرائيلي في قاعدة عين زيتيم شمال فلسطين المحتلة وحققت فيه إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ورداً على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مقاتلونا مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصليات ‏صاروخية وأصابوه إصابة مباشرة”.‏

كما أعلنت المقاومة استهدافها مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في خربة ماعر بصلية صاروخية وأصابتها مباشرة وذلك رداً على اعتداءاته على القرى الجنوبية الصامدة ودعماً للشعب الفلسطيني بقطاع غزة وإسناداً لمقاومته.

‏واستهدف رجال المقاومة بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية التجهيزات ‏التجسسية للعدو الإسرائيلي وتموضع جنوده في كل من مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون وموقعي المطلة والعباد.

وفي ست عمليات نوعية أخرى استهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية مواقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ورويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة وحدب يارون والمالكية وثكنتي راميم وزرعيت.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم 4 مواقع للعدو الإسرائيلى ومبانى يستخدمها في 3 مستوطنات وحققت فيها إصابات مباشرة.

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