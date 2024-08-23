مصارف التمويل الأصغر وشركات الحوالات المالية والصرافة ضمن المظلة التأمينية لمجمع إعادة التأمين

دمشق-سانا

قرر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين في اجتماع عقده برئاسة وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور كنان ياغي تشميل مصارف التمويل الأصغر وشركات الحوالات المالية والصرافة بالتغطية التأمينية من مجمع إعادة التأمين في سورية.

وذكرت وزارة المالية في بيان على قناتها عبر التليغرام أن هذا القرار يأتي استكمالاً لتوافق جميع مكونات سوق التأمين والمداولات الحاصلة أثناء اجتماع المديرين العامين لشركات التأمين العامة والخاصة في الهيئة الأسبوع الماضي وبنتيجة قرارات اللجنة الفنية لمجمع إعادة التأمين المحلي.

يذكر أن مجمع إعادة التأمين يضم أيضاً جميع المصارف الخاصة العاملة في سورية وكل شركات التأمين الخاصة إلى جانب المؤسسة العامة السورية للتأمين ومعيد التأمين المحلي متمثلاً بشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين التي تدير أعمال المجمع.

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