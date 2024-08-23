الأمن الروسي يقضي على 4 سجناء احتجزوا رهائن في سجن فولغوغراد

موسكو-سانا

قتل 8 أشخاص بينهم 4 من المجرمين المحكوم عليهم خلال عملية احتجاز رهائن في سجن بمقاطعة فولغوغراد جنوب روسيا اليوم.

وذكر متحدث باسم لجنة التحقيق الروسية أن 4 مجرمين محكوم عليهم بالسجن احتجزوا 8 من موظفي السجن و4 سجناء آخرين رهائن مشيراً إلى أن قوات الأمن الخاصة تدخلت وقضت على المجرمين الأربعة الذين اعتدوا على الرهائن ما أسفر عن مقتل 4 منهم وإصابة 5 آخرين بجروح.

بدورها أعلنت وزارة الداخلية الروسية عدم إصابة أي من الرهائن خلال عملية قوات الأمن في المبنى.

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