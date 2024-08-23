عراقجي لنظيريه الفرنسي والبريطاني: إيران لا ترغب بالتصعيد لكن لن تتراجع عن حقها بالرد على الجرائم الإسرائيلية

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيريه البريطاني والفرنسي على الحق المطلق لإيران بالرد على الجريمة الإرهابية التي نفذها الكيان الصهيوني في طهران باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وقال عراقجي خلال اتصال تلقاه من نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني اليوم: إن العمل الإجرامي الذي قام به الكيان الصهيوني باغتيال هنية في طهران هو انتهاك لا يغتفر لأمن إيران وسيادتها ومن حق إيران معاقبة المعتدي.

ودعا عراقجي فرنسا والدول الغربية الأخرى إلى العمل على منع انتشار الحرب وزيادة التوترات من خلال الضغط على كيان الاحتلال لوقف جرائمه في المنطقة.

بدوره أعلن سيجورني استعداد بلاده لمواصلة المشاورات الدبلوماسية مع إيران في مجال مكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وخلال اتصال آخر تلقاه من نظيره البريطاني ديفيد لامي قال عراقجي: إن إيران لا تريد توسيع الحرب وزيادة التوتر في المنطقة لكنها لن تتراجع عن حقها المطلق في الرد على الأنشطة الإجرامية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني.

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