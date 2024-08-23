إيران تجدد دعمها للبنان بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعم بلاده للبنان ومقاومته ضد أي عدوان للكيان الصهيوني على أراضيه.

وتبادل عراقجي ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية في ظل استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين واعتداءاته على لبنان.

وخلال الاتصال أكد الطرفان استعدادهما لمواصلة المشاورات المشتركة في مختلف المجالات التي تهم مصلحة البلدين.

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