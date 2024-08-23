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طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها والجو صيفي حار نسبياً

2024-08-23

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي الذي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صيفياً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية خفيفة وعشوائية من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية، ويستمر حاراً وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية بينما يكون خلال الليل معتدلاً بشكل عام، ولطيفاً على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في المنطقة الشرقية وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة مثيرة للغبار والأتربة أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق36 / 21
المنطقة الجنوبية34 / 20
المرتفعات الجبلية28 / 19
المنطقة الوسطى36/ 21
المنطقة الساحلية31 / 24
المنطقة الشمالية35 / 23
منطقة الجزيرة41 / 25
المنطقة الشرقية41 / 26
منطقة البادية39 / 24

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