الجيش الروسي يقضي على العشرات من قوات النظام الأوكراني في كورسك

موسكو-سانا

واصلت القوات المسلحة الروسية التصدي لهجمات قوات النظام الأوكراني في مقاطعة كورسك وقضت على العشرات منها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن الطيران الروسي نفذ ضربات على المناطق التي يتركز فيها أفراد القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية في منطقة سومي حيث بلغت خسائرها 400 عسكري و17 مدرعة ودبابة واحدة ومدرعتين لنقل الجنود و14 مدرعة قتالية.

ولفت البيان إلى أن القوات الأوكرانية فقدت على اتجاه كورسك حتى الآن 5137 عسكرياً و69 دبابة و27 مركبة قتال مشاة و55 مدرعة لنقل الجنود و350 مدرعة قتالية و158 مركبة و34 قطعة مدفعية إضافة إلى 5 منظومات مضادة للطائرات و 11 راجمة صواريخ بما في ذلك من طراز هيمارس و6 محطات حرب إلكترونية ومركبتين لإزالة الألغام الهندسية، ومركبة من طراز يو ار 77 لإزالة الألغام.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency