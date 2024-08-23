الأمن الإيراني يفكك خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش”

طهران-سانا

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اليوم إلقاء القبض على 14 إرهابياً من تنظيم “داعش” في محافظات طهران والبرز وفارس وخوزستان.

وقالت الوزارة في بيان: “خلال سلسلة من العمليات التي قامت بها دوائر المخابرات العامة في محافظات طهران والبرز وفارس وخوزستان تم القبض على 14 عنصراً تم توظيفهم من قبل مجموعات صهيوأمريكية تحت مسمى “داعش خراسان” “، لافتة إلى أن اعتقال الإرهابيين تم بأمر من السلطة القضائية.

وأضاف البيان: إن الإرهابيين دخلوا البلاد خلال الأيام القليلة الماضية بطريقة غير شرعية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية، حيث تم اعتقال 7 عناصر في محافظة فارس، و7 آخرين في محافظات طهران والبرز وخوزستان.

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