زاخاروفا: الغرب يوجه هجمات نظام كييف الإرهابية على الأهداف المدنية الروسية

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى تقوم بوضع نظام كييف على “المسار الإرهابي” ولعبت دور الموجه لهجماته على أهداف مدنية روسية.

وقالت زاخاروفا في تصريحات اليوم: “إن الولايات المتحدة بالذات قامت بتربية نظام كييف، ووضعته في البداية على طريق التطرف، ومن ثم حولته الآن إلى مسار الإرهاب المكشوف”.

وأضافت زاخاروفا: “قبل ذلك قامت دول الغرب بتحضير التربة الخصبة لهذا النظام من خلال تدمير الدولة الأوكرانية، وكل هذا يتم من أجل استخدام أوكرانيا كأداة لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا”.

ولفتت زاخاروفا إلى أن روسيا تعتبر أن ما يجري “حرب هجينة أعلنها الغرب عليها”، مؤكدة أن الغرب يلعب دور الموجه لهجمات كييف على أهداف مدنية روسية.

وأوضحت زاخاروفا أن نظام كييف يحصل على كل المعلومات والبيانات الاستخباراتية وصور الأقمار الصناعية من دول الناتو بالذات، وبشكل أساسي من الثنائي الأنغلوسكسوني في واشنطن ولندن.

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