العدو الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة من جنوده بنيران المقاومة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلن العدو الإسرائيلي مقتل 3 من جنوده، وإصابة 6 آخرين بنيران المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة صباح اليوم.

بدورها أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها استهدفت بقذائف “الياسين 105″ و”تاندوم” 5 دبابات للعدو الإسرائيلي، وبقذيفة “تي بي جي” مضادة للتحصينات قوة معادية تحصنت داخل مدرسة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، واشتبكت معها من مسافة صفر، وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب.

كما اشتبكت المقاومة مع قوة للعدو الصهيوني جنوب حي الزيتون في مدينة غزة، وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب بالتزامن مع استهداف جنود وآليات العدو في الحي ذاته بقذائف الهاون.

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