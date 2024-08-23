متضامنون مع فلسطين ينظمون وقفة احتجاجية داخل بنك يقدم مساعدات للاحتلال الإسرائيلي

لندن-سانا

نفذ متضامنون مع الشعب الفلسطيني وقفة احتجاجية داخل مبنى يضم مكاتب بنك “باركليز” البريطاني في مدينة برمنغهام تنديداً بتمويل المصرف لشركات السلاح الإسرائيلية.

وأدان المتضامنون قيام البنك بتمويل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، وحملوا لافتة كتب عليها “باركليز يمول شركة إلبيت وإسرائيل تقتل”.

وأعلنت حملة التضامن مع فلسطين أن بنك باركليز يقدم 6.1 مليارات جنيه إسترليني في شكل قروض واكتتابات لتسع شركات تستخدم “إسرائيل” أسلحتها ومكوناتها وتقنياتها العسكرية في هجماتها على الفلسطينيين.

ويشمل ذلك استثمار 100 مليون جنيه إسترليني في شركة جنرال ديناميكس، التي تنتج أنظمة الأسلحة التي تسلح الطائرات المقاتلة التي تستخدمها “إسرائيل” لقصف غزة، فضلاً عن الاستثمار في شركة إلبيت سيستمز التي تنتج طائرات بدون طيار مدرعة وذخائر وأسلحة مدفعية يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحملة: “من خلال توفير الاستثمار والخدمات المالية لشركات الأسلحة هذه، يعمل بنك باركليز على تسهيل توفير الأسلحة والتكنولوجيا للهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين”، داعية إلى مقاطعة جميع خدمات باركليز حتى ينهي البنك تواطؤه الخطير في الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

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