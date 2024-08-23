كوريا الديمقراطية: صفقة المروحيات الأمريكية المرسلة لكوريا الجنوبية عمل استفزازي

بيونغ يانغ-سانا

انتقدت كوريا الديمقراطية الشعبية اليوم قيام الولايات المتحدة بالتصديق على صفقة بيع لمروحيات هجومية من طراز “أباتشي” لكوريا الجنوبية، ووصفت هذا العمل بالتصرف الاستفزازي الذي يهدف عمداً إلى زعزعة الاستقرار الأمني بشكل أكبر في المنطقة.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الديمقراطية في بيان اليوم وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية: “بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن قرار بالموافقة على بيع مقترح لـ 36 مروحية هجومية من طراز أباتشي “إيه إتش -64 إي” إلى كوريا الجنوبية نؤكد أن هذا عمل استفزازي متهور يهدف عمداً إلى زيادة زعزعة الأمن في المنطقة”.

وجاء في البيان: “إن واشنطن ومن خلال تزويد حلفائها بالأسلحة الفتاكة تعمل على تصعيد المواجهة العسكرية، والإخلال بالتوازن العسكري، وبالتالي زيادة خطر اندلاع صراع جديد في المنطقة”.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة أصبحت الآن أكثر نشاطاً في بيع الأسلحة إلى اليابان وكوريا الجنوبية وحلفاء آخرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهذا يشكل تحدياً للأمن في المنطقة لا يمكن تجاهله.

وختم البيان: “نظراً لحرص الولايات المتحدة على توفير المعدات الحربية والمعدات الفتاكة لحلفائها في المنطقة فإن الردع الإستراتيجي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سوف يتعزز بشكل أكبر لحماية الأمن القومي والمصالح والسلام الإقليمي”.

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