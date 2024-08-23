في اليوم الـ 322 للعدوان.. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين صباح اليوم جراء مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ 322 للعدوان المتواصل على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين، فيما استشهد أربعة فلسطينيين جراء قصف العدو سيارة جنوب شرق خان يونس جنوب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 40265 شهيداً، و93144 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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