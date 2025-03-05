منصور يدعو المجتمع الدولي إلى العمل بشكل عاجل على وقف الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال ارتكابها في قطاع غزة

نيويورك-سانا

دعا مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور الأمم المتحدة إلى العمل بشكل عاجل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية والمجازر التي يواصل ارتكابها منذ نحو 10 أشهر في قطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.

وقال منصور في إحاطة خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم نقلتها وكالة وفا: إن الوقت قد حان لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة، وأنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار الآن، بما يتماشى مع أحكام القرار 2735 ومن دون أي شروط أخرى ومطالب سيئة النية تتعارض مع روح ونص القرار، والتي تهدف بوضوح إلى عرقلة جهود وقف إطلاق النار.

وأضاف منصور مخاطباً أعضاء المجلس: متى ستتحركون سواء أكان هناك اتفاق أم لم يكن، فليس هناك عذر لاستمرار “إسرائيل” في قتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، داعياً دول العالم إلى زيارة قطاع غزة للاطلاع على الأهوال التي يعيشها الشعب الفلسطيني من جراء العدوان الإسرائيلي.

وأشار منصور إلى أن غزة ظلت خالية من شلل الأطفال على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، وهي لا تحتاج إلى المزيد من الشلل والموت –أولاً بالقنابل والرصاص – والآن بالمجاعة والمرض اللذين يرعاهما الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً: إن “غزة شهدت تدمير الحياة.. وهي بحاجة إلى استعادة الحياة الآن”.

وأعلن دعمه الكامل لاقتراح الأمين العام بإجراء حملة تطعيم عاجلة لوقف انتشار مرض شلل الأطفال، محذراً من أن أي عرقلة لهذه الجهود “ستكون بمنزلة دليل إضافي على نية إسرائيل بالإبادة الجماعية وأفعالها ضد شعبنا”.

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