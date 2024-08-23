بمناسبة يوم العلم الوطني لروسيا… احتفالية في المركز الثقافي الروسي بدمشق

دمشق-سانا

احتضن المركز الثقافي الروسي بدمشق حفلاً فنياً بمناسبة يوم العلم الوطني لدولة روسيا الاتحادية تميز بتنوع فقراته التي عكست التراث الروسي الغني والمتنوع.

وتخللت الحفل، الذي حضره جمهور غفير من محبي الثقافة والفنون، عروض موسيقية وكلاسيكية قدمتها فرقة موسيقية روسية زائرة، إضافة إلى فقرات غنائية ورقصات شعبية من الفلكلور الروسي، أضفت على الحفل أجواءً مميزة وجذبت إعجاب الحضور.

ولفت مستشار المركز علي الأحمد إلى العلاقات المميزة بين روسيا وسورية، مؤكداً أهمية تبادل الثقافات وتعزيز الروابط بين الشعوب من خلال مثل هذه الفعاليات، وأعرب عن شكره لكل من ساهم في تنظيم وإنجاح الحفل.

ميس العاني

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