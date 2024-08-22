القوات اليمنية تستهدف سفينتين مرتبطتين بالعدو الإسرائيلي

صنعاء-سانا

نفذت القوات المسلحة اليمنية اليوم عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وخليج عدن باستخدام الزوارق الحربية والصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة، وذلك رداً على مجازر العدو الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان اليوم، إنه “في العملية الأولى تم استهداف سفينة “سونيون” النفطية وذلك أثناء إبحارها في البحر الأحمر، بينما في العملية الأخرى تم استهداف سفينة “سو نورث وايند إي” أثناء إبحارها في خليج عدن، حيث تمت إصابتهما بشكل دقيق ومباشر”، موضحاً أن السفينتين تابعتان لشركتين تتعاملان مع العدو الإسرائيلي وانتهكتا قرار الحظر.

وأكد العميد سريع استمرار القوات المسلحة اليمنية في فرض الحصار على العدو الإسرائيلي واستهداف كل السفن المرتبطة به أو الشركات المتعاملة معه، لافتاً إلى أن عمليات القوات اليمنية لن تتوقف إلا بعد وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

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