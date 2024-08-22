بطاقة بريدية تصل إلى وجهتها في ويلز بعد مرور 121 عاماً على إرسالها

كارديف-سانا

وصلت بطاقة بريدية إلى عنوانها المنشود في مقاطعة ويلز غرب بريطانيا بعد مرور 121 عاماً على إرسالها.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية بي بي سي أن البطاقة البريدية وصلت إلى شركة في شارع كرادوك بمدينة سوانزي، ما أثار دهشة الموظفين لكونها أرسلت عام 1903 ووصلت متأخرة عن موعد تسليمها 121 عاماً، وتحمل البطاقة ختم بريد ربما يكون مرتبطاً بتاريخ 23 آب 1903.

وأعرب الموظفون عن رغبتهم بتسليم البطاقة البريدية إلى أقرباء مالكها الأصلي، وقرروا مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبهم قال مسؤولون في البريد: “لم نصل إلى حقيقة كيف انتهى الأمر بالبطاقة البريدية مرة أخرى داخل دائرة البريد الملكي، وكيف وصلت إلينا بطابع يبلغ عمره 125 عاماً، ولا نزال مندهشين من كيفية عودتها إلى النظام” وقال متحدث باسم البريد الملكي، إنه من المرجح أن البطاقة البريدية أعيدت إلى نظامها بدلاً من فقدها في البريد لأكثر من قرن، مضيفاً: “عندما يكون العنصر في نظامنا فنحن ملزمون بتسليمه إلى العنوان الصحيح”.

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