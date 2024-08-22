تسجيل ألف حالة إصابة بجدري القردة خلال أسبوع في جمهورية الكونغو الديمقراطية

كينشاسا-سانا

أعلن مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن أكثر من ألف شخص أصيبوا بفيروس جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال أسبوع.

جاء ذلك في بيان للمركز أوضح فيه أن الإصابات سجلت في الفترة من13 إلى 20 آب الجاري.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اكتشفت أكثر من17 ألف حالة إصابة مؤكدة أو مشتبه فيها بجدري القردة في البلاد منذ بداية العام الجاري، توفي من هذه الحالات أكثر من 570 شخصاً.

وفي كانون الأول عام 2022 أعلنت الكونغو الديمقراطية عن تفشي مرض جدري القردة على مستوى البلاد، حيث تشمل أعراض الفيروس طفحاً جلدياً وتوعكاً وحمى وتضخماً في الغدد الليمفاوية، إضافة إلى قشعريرة وصداع وألم عضلي.

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