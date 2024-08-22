المقاومة اللبنانية تستهدف 4 مواقع للعدو الإسرائيلي ومباني يستخدمها في 3 مستوطنات

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم 4 مواقع للعدو الإسرائيلي ومباني يستخدمها في 3 مستوطنات، وحققت فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة استهدف رجال ‏المقاومة اليوم تموضعاً لجنود العدو في محيط موقع الغجر بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابة مباشرة، وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح، كما استهدفوا انتشاراً لجنود ‏العدو في محيط ثكنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه مباشرة”.

واستهدفت المقاومة بقذائف المدفعية موقع المالكية وأصابته إصابة مباشرة وموقع المرج بالأسلحة المناسبة، وحققت بين جنود العدو إصابات مؤكدة.

كما أصابت المقاومة بالأسلحة المناسبة مباني عدة يستخدمها جنود العدو في مستوطنات المطلة والمنارة وزرعيت.

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