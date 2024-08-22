مجلس التعليم العالي يوافق على افتتاح كليتي الهندسة الزراعية في طرطوس والطب في الفرات

دمشق-سانا

وافق مجلس التعليم العالي على افتتاح كلية الهندسة الزراعية في جامعة طرطوس وبفرع جامعة دمشق في القنيطرة واعتماد اختبار مؤتمت من أجل القبول في كليتي الإعلام والعلوم السياسية بجامعة دمشق، اعتباراً من العام الدراسي 2024-2025.

كما وافق المجلس خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تسيير الأعمال على إعادة افتتاح كلية الطب البشري في جامعة الفرات اعتباراً من العام الدراسي 2024-2025 وإقرار التقويم الجامعي للعام الدراسي 2024-2025 بحيث يبدأ العام الدراسي في الجامعات اعتباراً من الـ 15 من أيلول القادم.

وناقش المجلس آليات القبول الجامعي للعام الدراسي 2024-2025 ومقترحات الأعداد الواردة من مجالس الجامعات وإمكانية التوسع في امتحانات القبول في اختصاصات جامعية أخرى خلال العام الدراسي القادم وعدد من القضايا التعليمية.

وأشار الوزير إبراهيم إلى أن الوزارة بدأت استعداداتها للمفاضلة العامة والقبول الجامعي وتم الطلب من الجامعات بوضع إرشادات وخطوات المفاضلة وتوضيحها للطلاب بشكل دقيق وسليم، مبيناً أن اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي ستجتمع بداية الأسبوع القادم ليتم إقرارها.

مديرة شؤون الطلاب في الوزارة نور حبوب قدمت عرضاً حول أعداد الناجحين في الثانوية العامة والآلية المعتمدة في تحديد الأعداد وتم التركيز على زيادة أعداد المقبولين في الاختصاصات النوعية المطلوبة لسوق العمل مثل “الهندسة المعلوماتية والهندسة الطبية”، إضافة إلى زيادة أعداد المقبولين في المعاهد التقانية.

هيلانه الهندي

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