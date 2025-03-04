وزارة الاقتصاد: التشدد في منع استيراد أقمشة الستائر والمفروشات

دمشق-سانا

‏أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعميماً إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظات وإلى ودوائر المنح لدى فروع هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعية طلبت خلاله التقيد بمضمون القرار رقم 159 لعام 2018 القاضي بمنع استيراد أقمشة الستائر والمفروشات.

وأكد التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه ضرورة اشتراط عدم احتواء إجازات وموافقات الاستيراد الخاصة بأقمشة النسيج الآلي على ‏أقمشة نسيج آلي (سداء ولحمة) يزيد عرضها عن 190 سم.

منار ديب

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency