طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صيفي حار

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صيفياً حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً مغبراً وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، أما ليلاً فيكون الجو معتدلاً بشكل عام ولطيفاً على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والساحلية واحتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الساحلية وأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية في المنطقة الساحلية، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 60 كم/سا وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …