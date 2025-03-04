الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني تعقد اجتماع هيئتها العامة

دمشق-سانا

ناقش المشاركون في الاجتماع السنوي للهيئة العامة للجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني اليوم عدداً من القضايا المتعلقة بتذليل العقبات التي تعترض تطوير قطاع الشحن من وإلى سورية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ليتمكن هذا القطاع من الاستمرار كصلة وصل بين سورية ودول العالم، مطالبين بضرورة بحث آلية تنظيم قطاع الشحن وحل مشاكله داخلياً وخارجياً.

وأشار المشاركون إلى أهمية التعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية لتلبية مطالب شركات الشحن وتجاوز الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل والتشبيك مع جميع شركات الشحن للوصول إلى حلول جذرية للمعوقات التي تعترض عملها.

رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد رياض الصيرفي بين أهمية الاجتماع لعرض مشكلات شركات ومكاتب الشحن ونقلها للجهات المعنية لإيجاد حل لها، لافتاً إلى ضرورة التقيد بالقوانين والالتزام بها والعمل لتنظيم وتطوير آلية عمل شركات الشحن في سورية وإيجاد فرص عمل لها دولياً بما يخدم قطاع النقل في المرحلة المقبلة في سورية، مؤكداً الدور المهم لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مساعدة الجمعية لتجاوز الصعوبات التي تعترضها في العمل وتبسيط إجراءاته.

معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تسيير الأعمال أنس الدبش أوضح أن الاجتماع تضمن عدداً من النقاط في جدول الأعمال منها انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية ومناقشة التقرير المالي والتصويت عليه، إضافة إلى مناقشة آلية تطوير عمل الجمعية وإنشاء مجمع للشحن والإمداد لمكاتب الشحن المرخصة والمنتسبة للجمعية.

المدير التنفيذي للجمعية المهندس إبراهيم الزين استعرض أعمال الجمعية ونشاطاتها خلال العام الماضي، مبيناً أن الاجتماع فرصة لالتقاء الشركات بمختلف أنواع نشاطاتها البري والبحري والجوي والفني واللوجيستي والتعرف على واقع عملها وسبل تجاوز معوقاته.

رئيس لجنة المصدرين في غرفة زراعة دمشق وريفها وعضو مجلس إدارة الجمعية محسن درويش تحدث عن أهم النقاط المطروحة والمتمثلة في تطوير عمل النقل الدولي والعمل على إزالة كل المعوقات لتطوير العملية التصديرية وتبسيط إجراءاتها.

مدير النقل الجوي في المؤسسة العامة للطيران المدني فادي جنيدي بين أن وزارة النقل والمؤسسة العامة للطيران المدني تعمل بشكل مترابط مع الجمعية وتقدم تسهيلات وإجراءات مبسطة لعمل وترخيص مكاتب الشحن جواً.

تخلل الاجتماع عرض التقرير السنوي المالي الجمعية وحساباتها للعام 2023 ومشروع الموازنة للعام الحالي وتم التصديق عليها إضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.

غصوب عبود

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