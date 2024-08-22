الدفاع الروسية: القضاء على 300 مسلح أوكراني وتدمير معداتهم في كورسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها تمكنت من القضاء على نحو 300 مسلح أوكراني، إضافة إلى تدمير 23 مركبة مدرعة من بينها 3 دبابات، و20 مركبة قتالية خلال العمليات التي تمت اليوم الماضي في مقاطعة كورسك.

وقالت الوزارة في بيان: إن القوات الروسية استهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في 13 منطقة من مقاطعة سومي، لافتة إلى استمرار عمليات الاستطلاع والبحث لتحديد وتدمير مجموعات التخريب المعادية في الغابات، والتي كانت تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية.

وأشارت الوزارة إلى العثور على مجموعة تخريب واستطلاع معادية على بعد كيلومتر واحد جنوب غرب قرية سكريليفكا، حيث تم تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وتحييد 7 عسكريين وأسر أحدهم.

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