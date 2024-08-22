“الداء الإكليلي”… ندوة في كلية الطب البشري بجامعة البعث

حمص-سانا

أقامت كلية الطب البشري في جامعة البعث ومستشفى الجامعة ندوة طبية حول الداء الإكليلي بعنوان “التقييم التشريحي والفيزيولوجي للداء القلبي الإقفاري وأثره على القرار العلاجي”، بالتعاون مع فرع نقابة أطباء حمص وشركة يونيفارما الدوائية.

وبين الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث لمراسلة سانا أهمية عقد مثل هذه الندوات في كلية الطب، بهدف نشر الوعي الصحي، وبحث مواضيع علمية قيمة بمشاركة نخبة من الأكاديميين، بما ينعكس بالفائدة العملية والتطبيقية على الخريجين، إضافة إلى الاطلاع على المستجدات العلمية والتكنولوجية في المواضيع الطبية المتخصصة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فراس رمضان عميد كلية الطب البشري أن إقامة الندوة العلمية حول الداء الإكليلي في كلية الطب البشري لها أهمية كبيرة في نشر التوعية الصحية بخطورة الداء الإكليلي وطرق تشخيصه والتقييم التشريحي والفيزيولوجي له، مؤكداً على ضرورة استمرار وتطوير الندوات الأكاديمية التي من شأنها الارتقاء بمستوى طلاب الكلية وخريجيها.

ونوه طلاب الدراسات العليا المشاركون في الندوة بأهمية الاستمرار بإقامة الندوات العلمية المتخصصة، بما يسهم في تطوير معلوماتهم ويساعدهم على ربط المعلومات النظرية التي تعلموها بالواقع العملي.

مثال جمول

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