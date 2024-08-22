النقل الطرقي: عدم إجراء الفحص الفني للمركبات بالإنابة إلا بالمديريات المزودة بمسارب فحص فني

دمشق-سانا

أصدرت مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل اليوم تعميماً إلى مديريات النقل بالمحافظات يقضي بعدم إجراء الفحص الفني للمركبات بالإنابة إلا بالمديريات المزودة بمسارب فحص فني.

وطلبت المديرية عدم إجراء الفحوص الفنية المتعلقة بالمعاملات الأخرى إلا لدى المديرية المنفذة للمعاملة وفق برنامج المركبات المركزي، وذلك لضمان الفحص الفني ضمن المديريات المجهزة بمسارب وأجهزة تقنية عالية.

وبين مدير النقل الطرقي في الوزارة المهندس سامي سليمان في تصريح لمراسل سانا أن المحافظات التي لم تطلق فيها مسارب الفحص الفني تقوم بفحص الآليات المسجلة ضمن المديرية الخاصة بها أي محافظة دمشق في دمشق وريف دمشق في ريف دمشق، بينما يمكن فحص جميع السيارات المسجلة في سورية بمديرية نقل اللاذقية، بسبب تزويدها بالمسارب الحديثة وفي حماة أيضاً كون المشروع أطلق فيها.

وأشار سليمان إلى أنه يجري العمل على تجهيز مديريات النقل بمسارب فحص فني تمتلك أحدث التجهيزات العالمية لضمان فحص المركبة وجاهزيتها الفنية، وسيتم قريباً إطلاق هذه المسارب في دمشق ومن ثم باقي المحافظات.

ولفت مدير النقل الطرقي إلى أهمية الفحص الفني وضرورة الاهتمام به من كل مستعملي المركبات ومن الجهات الوصائية المعنية بأمن الطرقات والسلامة المرورية باعتباره يحقق سيارة أكثر أماناً، مبيناً أنه يتم إجراء الفحص الفني الدوري للسيارات الخاصة مرة كل سنتين والعامة مرة كل سنة وعند نقل ملكيتها أيضاً فيما تخضع السيارات الحديثة الخاصة للفحص بعد 5 سنوات من دخولها في الاستهلاك المحلي أما السيارات العامة الحديثة فبعد 3 سنوات من دخولها الخدمة.

وكانت وزارتا النقل والداخلية نظمتا في الـ 20 من الشهر الجاري ورشة عمل للتعريف والتثقيف والتوعية حول السلامة المرورية، وكان أحد أهم التوصيات هو التأكيد والتشدد في إجراء الفحص الفني للمركبة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency