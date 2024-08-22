الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث تعزيز التعاون مع المنظمة الفنلندية للإغاثة في مجال دعم ذوي الإعاقة

دمشق-سانا

بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد مع مدير المنظمة الفنلندية للإغاثة مازن مخزوم علاقات التعاون المشتركة بين الجانبين وسبل تطويرها في العديد من المجالات المشتركة.

وأشار الوزير المنجد إلى أهمية التعاون مع المنظمة في العديد من المجالات المرتبطة بالحماية الاجتماعية وسوق العمل وتطوير برامج خاصة بذوي الإعاقة لتأهيلهم وتدريبهم، وتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل، مؤكداً ضرورة عقد شراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية لتدعيم عملهم على أرض الواقع لتحقيق الأثر الملموس.

من جهته، لفت مخزوم إلى رغبة المنظمة بتوقيع اتفاقية تعاون مع الوزارة تشمل كل المجالات، والتركيز على الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد برامج خاصة بهم تؤهلهم لدخول سوق العمل، فضلاً عن البرامج التي تسهم بإدماجهم بالمدارس أولاً والمجتمع ثانياً.

مهند سليمان

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