تطبيقاً لمرسوم تفاقم الإصابة وقانون تعدد الاصابة … تصفية الحقوق المالية لعدد من الجرحى العسكريين المسرحين

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الدفاع أنه تطبيقاً لمرسوم تفاقم الإصابة رقم (19) لعام 2022 وقرار القائد العام رقم 670 تاريخ 21-11- 2022 تمت تصفية الحقوق المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة للجرحى العسكريين المسرحين لـ 11 جريحاً.

وأوضحت الوزارة في منشور على الفيسبوك أنه تم تشميل الجرحى الذين تجاوزت نسب العجز لديهم بتطبيق المرسوم لنسبة 70% وما فوق بكافة المزايا المناسبة لعجزهم وفق مصفوفة حقوق جريح الوطن سواء شريحة الـ 70-79% أو 80-100%.



كما أعلنت الوزارة أنه تطبيقاً لقانون تعدد الإصابة رقم 26 لعام 2019، تمت تصفية الحقوق المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة للجرحى العسكريين المسرحين وعددهم 9 جرحى.

وبينت الوزارة في منشور عبر قناتها على التلغرام أنه يتم العمل على تشميل الجرحى الذين تجاوزت نسب العجز لديهم بتطبيق القانون لنسبة 70% وما فوق بكافة المزايا المناسبة لعجزهم وفق مصفوفة حقوق جريح الوطن سواء شريحة الـ 70-79% أو 80-100%.