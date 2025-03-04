ضبط مخبزين وإغلاق محطة وقود بالسويداء

السويداء-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء مخبزين بريف المحافظة، وأغلقت محطة وقود، كما نظمت عدداً من الضبوط لمخالفات مرتكبة.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا اليوم، أن ضبط المخبزين جاء نتيجة وجود نقص بوزن ربط الخبز المنتجة فيهما، حيث تم تنظيم الضبوط بحقهما وفرض غرامة عليهما بقيمة إجمالية تجاوزت 13 مليون ليرة.

وأضاف مهنا: إنه جرى أيضاً على مدار الأسبوع تنظيم ضبط بصاحب وسيلة نقل داخلي للإتجار بكمية 5460 ليتراً من مادة المازوت، مع تغريمه بمبلغ 190 مليون ليرة، وكذلك ضبط بمعتمد خبز لمخالفة تعليمات بيع المادة، و3 ضبوط بناقلي أسطوانات الغاز، وضبط بمعتمد خبز لتقاضي سعر زائد.

ولفت مهنا إلى أن إغلاق محطة الوقود بريف المحافظة تم أمس ولمدة 90 يوماً، وذلك لمخالفة الإتجار باحتياطي مادة البنزين البالغ قدره 2145 ليتراً، مشيراً إلى مواصلة المديرية تنظيم جولاتها على الأسواق وتلقي الشكاوى ومعالجتها، وسحب العديد من العينات للمواد الغذائية لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency