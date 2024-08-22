المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في ثكنة برانيت بقذائف ‏المدفعية الثقيلة وتحقق إصابة مباشرة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة سورية… جلسات حوارية في عمان حول دور الهيئات الثقافية العربية في ظل التحديات الراهنة
2024-08-21
السفارة السعودية في دمشق تحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني
2024-08-19
المقداد أمام قمة الجنوب: العالم يشهد سقوطاً مدوياً للقيم بصمته على جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
2024-08-17
سورية تدين بشدة المجزرة الصهيونية الجديدة بحق عائلة سورية في جنوب لبنان
2024-08-17
فيليبي: الغرب هو المسؤول عما جرى في سورية
2024-08-17
مساعدات غذائية روسية في مدينتي السقيلبية ومحردة بريف حماة
2024-08-16
تطوير التعاون المشترك محور لقاء الوزير المنجد مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان
2024-08-15
محليات
صدور نتائج الدورة الثانية من امتحانات الثانوية المهنية النفطية.. مناجم وتعدين في حمص وبانياس والرميلان
2024-08-21
الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء سديمية في المناطق الشرقية
2024-08-21
مذكرة تفاهم لتطوير الخدمات السياحية في المنشآت الفندقية والسياحية العائدة للقوات المسلحة
2024-08-21
إخماد حريق في قرية اسطامو بريف اللاذقية
2024-08-21
تسهيلاً لحركة المسافرين… تفعيل مسار كراج الراموسة باتجاه مركز مدينة حلب
2024-08-21
بتكلفة نحو 18 مليار ليرة… إجازة استثمار لمشروع إنتاج الخشب البلاستيكي في حسياء
2024-08-21
مجلس الشعب المنتخب يعقد أعمال جلسته الافتتاحية من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الرابع
2024-08-21
رياضة
نابولي يضم البرازيلي نيريس بعقد دائم
2024-08-21
البيلاروسية سابالينكا تتوج ببطولة سينسيناتي للتنس
2024-08-20
منتخب حمص بالمصارعة أولاً في بطولة الجمهورية
2024-08-19
مايوركا يفرض التعادل على ريال مدريد بمستهل مشواره في الدوري الإسباني
2024-08-18
منافسات قوية ببطولة الجمهورية للمصارعة لفئتي الرجال والشباب
2024-08-18
اختتام بطولة الجمهورية لفروسية قفز الحواجز 2024
2024-08-17
اختتام منافسات بطولة تنشيطية بالشطرنج في السويداء
2024-08-17
اقتصاد
وزارة الاقتصاد: التسويق والترويج لأي معرض يتم من قبل الجهات المنظمة
2024-08-21
بتكلفة نحو 18 مليار ليرة… إجازة استثمار لمشروع إنتاج الخشب البلاستيكي في حسياء
2024-08-21
تراجع أسعار الذهب
2024-08-21
سعر غرام الذهب ينخفض محليا 8 آلاف ليرة
2024-08-21
العقاري: إعادة منح القروض الشخصية للعاملين في القطاع العام الموطنة رواتبهم لديه
2024-08-21
تراجع أسعار النفط عالمياً
2024-08-21
سعر سبيكة الذهب يصل إلى مليون دولار لأول مرة في التاريخ
2024-08-20
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
مجلس الشعب المنتخب يعقد أعمال جلسته الافتتاحية من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الرابع
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المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في ثكنة برانيت بقذائف المدفعية الثقيلة وتحقق إصابة مباشرة
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وسائل إعلام فلسطينية: 8 شهداء وعدد من الجرحى بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في بيت لاهيا شمال قطاع غزة
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