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المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في ثكنة برانيت بقذائف ‏المدفعية الثقيلة وتحقق إصابة مباشرة

2024-08-22

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