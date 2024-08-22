المقاومة اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم استهداف قوات العدو الإسرائيلي في ثكنة راموت ‏نفتاليي والتجهيزات ‏التجسسية في موقع بركة ريشا ومرابض المدفعية في الزاعورة.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة استهدف مقاتلو ‏المقاومة بعد ظهر اليوم ثكنة راموت ‏نفتاليي بصلية من صواريخ الكاتيوشا”.

وفي بيان ثان أعلنت المقاومة أن مقاتليها استهدفوا أيضاً التجهيزات ‏التجسسية للعدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.

كما استهدف مقاتلو المقاومة اللبنانية مرابض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة ‏مباشرة.

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