المقاومة اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا
أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم استهداف قوات العدو الإسرائيلي في ثكنة راموت نفتاليي والتجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا ومرابض المدفعية في الزاعورة.
وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاتلو المقاومة بعد ظهر اليوم ثكنة راموت نفتاليي بصلية من صواريخ الكاتيوشا”.
وفي بيان ثان أعلنت المقاومة أن مقاتليها استهدفوا أيضاً التجهيزات التجسسية للعدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
كما استهدف مقاتلو المقاومة اللبنانية مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة مباشرة.
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency