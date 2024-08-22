القوات الروسية تحبط محاولة تسلل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في مقاطعة بريانسك

موسكو-سانا

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز أن القوات الروسية أحبطت محاولة تسلل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية إلى المقاطعة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوغوماز قوله على منصة تليغرام: إن “قوات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة بريانسك ووحدات من القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولة اختراق في ضاحية كليموفسكي بمقاطعة بريانسك ووجهت ضربات بالنيران للعدو”.

وأضاف بوغوماز: إن الوضع في نقطة الاشتباك بات الآن مستقراً وتحت سيطرة المقر العملياتي بمقاطعة بريانسك.

وكانت وحدات من قوات النظام الأوكراني شنت هجوماً على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك في السادس من الشهر الجاري ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتداء الأوكراني واسع النطاق بـ “الاستفزازي”.