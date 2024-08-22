استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني مساء اليوم متأثراً بإصابته بنيران الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوع في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن شاباً 21 عاماً استشهد متأثراً بإصابته بقصف طائرة مسيرة للاحتلال تجمعاً للفلسطينيين خلال عدوانها على مخيم بلاطة قبل نحو أسبوع.

وكان استشهد شابان وأصيب سبعة آخرون في الخامس عشر من الشهر الجاري إثر قصف طائرة مُسيرة إسرائيلية تجمعاً للفلسطينيين في المخيم.

وبذلك يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 637 شهيداً بينهم 147 طفلاً إضافة إلى نحو 5400 إصابة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency