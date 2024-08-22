صدور نتائج الدورة الثانية من امتحانات الثانوية المهنية النفطية.. مناجم وتعدين في حمص وبانياس والرميلان

دمشق-سانا

أصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية اليوم نتائج امتحانات الشهادة الثانوية المهنية النفطية.. مناجم وتعدين في حمص وبانياس والرميلان للدورة الثانية لعام 2024 بنسبة نجاح ارتفعت إلى 77 بالمئة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد المتقدمين في جميع الثانويات التابعة لوزارة النفط بلغ 177 طالباً محسن ومكمل بينما بلغ عدد الناجحين 127 طالباً مكملاً.

يمكن الاطلاع على النتائج من خلال موقع وزارة النفط والثروة المعدنية الإلكتروني .

محمد كركوش

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