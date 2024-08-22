أمسية غنائية لكورال أطفال معهد محمود العجان تحية لأبطال الجيش العربي السوري

اللاذقية-سانا

رسالة حب وافتخار من أطفال سورية إلى أبطال الجيش العربي السوري حملتها الأمسية الغنائية الموسيقية على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية احتفاء بالعيد التاسع والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري.

الأمسية التي قدمتها مديرية ثقافة اللاذقية بالتعاون مع معهد محمود العجان للموسيقا وبإشراف وتدريب المايسترو حسين سلهب قدم من خلالها 36 طفلاً وطفلة مجموعة من أجمل الأغاني والقصائد التي كتبت في حب الوطن وتغنت باسمه.

وبيّن قائد الكورال والمشرف على الحفل حسين سلهب في تصريح لمراسلة سانا أن هذه الأمسية تأتي عربون وفاء لجيشنا البطل الذي قدم أعظم التضحيات لحماية بلدنا ومستقبل أطفالنا ولإعادة إحياء الأغنية الوطنية التي تربينا عليها من خلال حناجر أطفالنا.

مديرة معهد محمود العجان للموسيقا شذى محمد اعتبرت أن حفل اليوم هو بمثابة رسالة حب من أطفالنا إلى جيشنا الذي يمثل أمننا وأماننا والذي نفخر به لصونه الأمانة وحفاظه على بلدنا ومستقبلنا.

من جهته أشار مجد صارم مدير ثقافة اللاذقية إلى أن الأمسية تأتي ضمن مجموعة من الفعاليات الثقافية التي تحرص مديرية الثقافة على إقامتها طيلة شهر آب في جميع المراكز الثقافية للاحتفال بعيد الجيش العربي السوري.

فاطمة ناصر

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