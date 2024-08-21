مذكرة تفاهم لتطوير الخدمات السياحية في المنشآت الفندقية والسياحية العائدة للقوات المسلحة

دمشق-سانا

وقعت وزارتا السياحة والدفاع مذكرة تفاهم اليوم بهدف تطوير وتعزيز الخدمات السياحية والقدرات في المنشآت الفندقية والسياحية والأندية العائدة للقوات المسلحة، ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة فيها.

وقع المذكرة رئيس هيئة التدريب في وزارة الدفاع اللواء علي راشد العبد الله، والمدير العام للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي في وزارة السياحة المهندس مسلم الناعم.

وفي تصريح لـ سانا، بين المهندس الناعم أن المذكرة تهدف إلى التعاون لتطوير وبناء القدرات والكفاءات للعاملين في أندية ضباط الجيش، بما يحقق نمواً وتنميةً مستدامةً، ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة فيها.

ولفت الناعم إلى أن المذكرة تشمل عدة مجالات للتعاون، أهمها العمل على إعداد برامج متكاملة وتنفيذ دورات تسهم في بناء القدرات في أندية الجيش والقوات المسلحة والإشراف على تنفيذها وتقييم نتائجها، والمساهمة في تطوير معايير التدريب والتأهيل في أندية الضباط والقوات المسلحة، وإعداد المناهج التعليمية والتدريبية بما يستجيب لمتطلبات عملها.

كما تشمل التعريف بمفاهيم وآليات العمل الجديدة في مجال إدارة المرافق والخدمات السياحية ضمن أندية ضباط الجيش والقوات المسلحة.

حضر توقيع المذكرة وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني، ومعاون وزير السياحة المهندس نضال ماشفج، والعميد محمد ميهوب مدير الشؤون القانونية في هيئة التدريب بوزارة الدفاع، ومدير التدريب والتأهيل المستمر في الهيئة في وزارة السياحة.

أمجد الصباغ

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