التعليم العالي تحدد موعد قبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد تقديم الطلبات لتعادل الشهادات غير السورية “الدورة الامتحانية الثانية لعام 2024” لحملة شهادات الإجازة في الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان وهندسة العمارة والهندسة المعلوماتية والعلوم الطبية المساعدة والعلوم الصحية من حملة الإجازة في “العلوم الصحية والقبالة والتمريض والتقانات الحيوية وتخصص السمع والنطق والطب البيطري ومساعد المجاز في العلوم الطبية والصحية والبيطرية”.

ووفق إعلان للوزارة تلقت سانا نسخة منه اليوم يتم قبول الطلبات شخصياً في مبنى الوزارة “مديرية تعادل الشهادات” اعتباراً من يوم الثلاثاء 27/8/2024 ولغاية يوم الخميس 5/9/2024، حيث سيتم الإعلان لاحقاً عن أسماء المقبولين للامتحان على موقعها الإلكتروني، داعية الطلاب المتقدمين إلى متابعة الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية للاطلاع على المحاور الامتحانية ومكان الامتحان وتفاصيله.

وأشارت إلى أنه يتعين على الطالب من حملة الشهادات غير السورية الذي سيتقدم لأول مرة للامتحان الوطني التقدم بطلبه مرفقاً به الأوراق المطلوبة، ومن ثم التسجيل الإلكتروني وتسديد الرسوم وفق إعلان الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية، أما الطالب الذي سبق أن تقدم للامتحان

الوطني وتم ترشيحه في دورات سابقة “راسب أو غائب” فيقوم بالتسجيل مباشرة إلكترونياً وفق إعلان الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية ويسدد الرسوم وفق الإعلان أيضاً، ولا داعي لأن يتقدم بطلب دخول الامتحان.

وأوضحت الوزارة أن على الطالب الذي تقدم إلى إحدى الدورات السابقة ولم يتم قبوله بسبب عدم استكمال أحد شروط التعادل التقدم بطلب لدخول الامتحان وفق هذا الإعلان بعد استكمال المطلوب منه، ثم التسجيل الإلكتروني وتسديد الرسوم وفق إعلان الهيئة الوطنية للجودة والاعتماد.

هيلانه الهندي

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