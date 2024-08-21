عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال قصف مدرسة تؤوي نازحين في شارع الجلاء بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين، كما استشهد 4 آخرون جراء قصف العدو منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع قصف طيران الاحتلال منطقتي الزنة والضابطة الجمركية وبلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد 20 فلسطينياً على الأقل وإصابة آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 320 على القطاع إلى 40223 شهيداً و92981 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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